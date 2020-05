Qui Casteldebole, tampone per Palacio ma allenamenti a casa

Non ha ancora ripreso i suoi allenamenti in campo Rodrigo Palacio.

In questa fase di lavoro facoltativo, in attesa di un protocollo per la ripresa collettiva, i giocatori possono decidere se svolgere attività fisica a domicilio o se recarsi nei centri tecnici dei club di Serie A. Rodrigo Palacio si è visto ieri a Casteldebole per effettuare tutti i test clinici del caso, ma non ha svolto l’allenamento sul campo come alcuni compagni di squadra. El trenza continua a correre a casa. A Casteldebole invece è stato rispolverato il pallone: i giocatori si allenano con l’attrezzo senza passarselo tra di loro.