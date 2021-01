Con una nota sul proprio sito ufficiale il Bologna ha comunicato che, a due giorni da Bologna-Verona, sono proseguiti gli allenamenti a Casteldebole.

I rossoblù hanno svolto una seduta tattica con prove di conclusioni a rete. Lukasz Skorupski si è allenato in gruppo, differenziato per Gary Medel e terapie per Ibrahima Mbaye e Federico Santander. Domani, alla vigilia della partita, la squadra sosterrà la seduta di rifinitura a porte chiuse.