Qui Casteldebole: Sinisa Mihajlovic c’è! La FOTOGALLERY

Annullato il giorno di riposo a Casteldebole, oggi pomeriggio la squadra si è allenata regolarmente al Centro Tecnico Niccolò Galli.

Per i rossoblù, presente sul campo Sinisa Mihajlovic, seduta con esercitazioni tecnico-tattiche in vista di Napoli-Bologna di domenica. Per quanto riguarda l’infermeria, non ci sono novità. Ancora palestra per Roberto Soriano e Mitchell Dijks, mentre Mattia Destro è sulla via del recupero avendo svolto parte della seduta con la squadra. Programma personalizzato per Gary Medel. Terapie per Federico Santander.