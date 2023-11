Qui Casteldebole – Si ferma Bonifazi, si avvicina il rientro di El Azzouzi

Sotto una leggera pioggia la squadra di Thiago Motta ha svolto una seduta sul campo con esercitazioni tecniche e lavoro atletico, con la novità del rientro in gruppo di Alexis Saelemaekers e Lewis Ferguson ritornati dalle rispettive nazionali. Per due giocatori rientrati ce n'è uno che si è fermato, ovvero Kevin Bonifazi che ha svolto terapie per una lombalgia acuta che sarà rivalutata nei prossimi giorni. Di fatto è in dubbio per lunedì. Si avvicina invece il ritorno di Oussama El Azzouzi che sta ultimando il periodo di riabilitazione in campo. Più lunghi i tempi di Jesper Karlsson che ha svolto terapie.