Le ultime sugli allenamenti in vista della sfida con il Lecce

Ultime sessioni di allenamento della stagione 2022/23. Il Bologna di Thiago Motta non recupera ancora gli unici due infortunati per la gara contro il Lecce di domenica sera. Questo il comunicato del club condiviso tramite i propri canali ufficiali:

"A tre giorni dalla partita del Via del Mare, continua la preparazione della squadra. Oggi per i rossoblù seduta tecnico-tattica con partitella. Allenamento differenziato per Georgios Kyriakopoulos e Roberto Soriano".