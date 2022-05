Qui Casteldebole – Seduta tattica in vista di Venezia, Dijks in campo

Il report dell'allenamento odierno a Casteldebole

Seduta tattica per i ragazzi di Sinisa Mihajlovic, tornato finalmente a comandare il lavoro dei rossoblù a Casteldebole dopo esser stato dimesso dal Sant'Orsola, in preparazione della partita di domenica al Penzo di Venezia contro i lagunari. Successivamente al lavoro tattico sono state svolte prove di calci piazzati. Seduta differenziata, ma in campo, per Mitchell Dijks.