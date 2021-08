Qui Casteldebole: seduta tattica, si sono allenati Arnautovic e Tomi

Seduta tattica a Casteldebole, anche Arnautovic si è allenato

Il Bologna si è allenato questa mattina con una seduta tattica senza particolari forzature o ritmi intensi e anche Marko Arnautovic si è allenato regolarmente. Pure Takehiro Tomiyasu ha svolto lavoro con il gruppo ma, come detto, essendo stata una seduta tattica a ritmi non intensissimi non è detto sarà pronto per essere convocato sabato. Stesso discorso per l'austriaco. Ancora lavoro differenziato per Mitchell Dijks.