Qui Casteldebole – Seduta di scarico dopo Verona: rientra Medel

Stamattina seduta di scarico per i rossoblù

Dopo il successo in amichevole al Bentegodi contro l' Hellas Verona di ieri, il Bologna è tornato ad allenarsi sul terreno di gioco del "Galli".

Come riporta il sito ufficiale del Bologna, stamattina c'è stata una seduta di scarico per i rossoblù che hanno preso parte al test di ieri pomeriggio. Si sono rivisti Gary Medel, Emanuel Vignato e Antonio Raimondo, i quali sono tornati a lavorare con i compagni. Ancora lavoro differenziato per Joshua Zirkzee.