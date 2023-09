Qui Casteldebole – Saelemaekers verso il recupero, ma con calma

Non ci sono particolari defezioni per Thiago Motta che ha tutti gli effettivi a disposizione o quasi. C'è ovviamente il lungo degente Soumaoro ai box, mentre Alexis Saelemaekers viaggia lentamente verso il recupero. Il belga, reduce da una distorsione alla caviglia, ha ripreso ad allenarsi in campo, segno che il dolore all'arto va meglio, ma c'è ancora prudenza prima di farlo rientrare in gruppo definitivamente. Per Saelemaekers allenamento differenziato in campo mentre gli altri rossoblù hanno svolto lavoro atletico ed esercitazioni di possesso palla. Per l'ex Milan potrebbe esserci la convocazione in extremis per domenica ma non di certo la titolarità.