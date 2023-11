Qui Casteldebole – Rompete le righe: quattro giorni di riposo

Quello di oggi è stato l'ultimo allenamento della settimana per il Bologna che ora osserverà quattro giorni di riposo. D'altronde, c'è la sosta per le nazionali e i rossoblù giocheranno addirittura lunedì 27 novembre contro il Torino, motivo per il quale la ripresa è stata fissata per martedì alle ore 11 a porte chiuse al centro tecnico Niccolò Galli di Casteldebole.