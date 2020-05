Rodrigo Palacio is back. L’attaccante argentino è tornato oggi ad allenarsi al centro tecnico Niccolò Galli di Castedebole, per lui prima seduta dopo il lockdown.

Il Bologna lo ha immortalato in un video social in cui effettua la prima corsetta sui campi del centro tecnico di Casteldebole. El trenza è tornato, pronto per gli allenamenti collettivi e per l’eventuale ritorno della Serie A.