Qui Casteldebole: rientrato Santander, terapie per Schouten

Oggi il Bologna, dopo due giorni di riposo, ha ripreso ad allenarsi. Come si legge nel comunicato della società rossoblù:

“Dopo i due giorni liberi la squadra ha ripreso ad allenarsi nel pomeriggio a Casteldebole, in preparazione al ritiro austriaco, con un’intensa seduta atletica. Rientrato a Bologna anche Federico Santander, che ha lavorato in palestra. Terapie per Jerdy Schouten. Domani la squadra svolgerà due sedute di allenamento, alle 10 e alle 18 al centro tecnico, prima di partire giovedì alla volta del Tirolo.”