Qui Casteldebole, rientrati i nazionali: c’è anche Arnautovic. Domani la presentazione di Beukema

Seconda giornata di allenamenti oggi a Casteldebole in vista del ritiro di Valles che partirà domani pomeriggio.

Rientrati oggi al Niccolò Galli i reduci dagli impegni con le Nazionali di giugno: si sono allenati regolarmente Nicola Bagnolini, Lukasz Skorupski, Jhon Lucumi, Stefan Posch, Michel Aebischer, Lewis Ferguson, Niklas Pyyhtia, Marko Arnautovic e Antonio Raimondo, mentre il resto del gruppo ha svolto i test di forza in palestra e metabolici in campo. Terapie per Adama Soumaoro.