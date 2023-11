Si svuota ancora l'infermeria rossoblù a tre giorni da Fiorentina-Bologna in programma domenica al Franchi di Firenze. Per Thiago Motta un'altra buona notizia.

'Continua la preparazione alla trasferta di domenica: oggi la squadra ha svolto lavoro tecnico ed esercitazioni sulle conclusioni in porta. Lorenzo De Silvestri è rientrato in gruppo e si è allenato regolarmente con i compagni. Seduta differenziata per Oussama El Azzouzi' comunica il club. Il capitano dunque sarà a disposizione per la trasferta toscana.