Qui Casteldebole, rientra De Silvestri, ballottaggio Hickey-Denswil

Il Bologna domani sera contro la Lazio dovrebbe proseguire per la sua strada e la sua filosofia. Niente cambio schema e probabilmente niente cambio uomini rispetto alla sfida con il Sassuolo.

Il rientro in extremis di De Silvestri dovrebbe consegnare a Mihajlovic la stessa difesa di domenica scorsa, completata da Danilo e Tomiyasu e probabilmente Hickey, anche se c’è un piccolo ballottaggio con Denswil, più strutturato fisicamente dello scozzese. In mediana inamovibili Schouten e Svanberg, quindi Dominguez ancora in panchina, mentre davanti spazio ai soliti quattro con Soriano a rifinire Palacio prima punta, Barrow e Orsolini attaccanti esterni.

Fonte Stadio.