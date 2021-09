Qui Casteldebole, prove di cambio modulo

Gli esperimenti di Mihajlovic

In questi giorni a Casteldebole, con la squadra in ritiro, Sinisa Mihajlovic starebbe pensando a una rivoluzione: la difesa a tre. Provati nelle ultime ore Soumaoro, Medel e Theate dietro, una soluzione emergenziale, la seconda in stagione, per risollevare le sorti della squadra. E in mezzo? Dominguez e Svanberg centrali, De Silvestri e Dijks in fascia. Il nuovo modulo prevedrebbe l'abolizione degli esterni di attacco, infatti in trequarti è stato provato Soriano dietro le due punte Barrow e Arnautovic.