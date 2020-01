Qui Casteldebole, provato Paz, nessuna lesione per Sansone

Una buona notizia a Casteldebole c’è.

Nicola Sansone, che sarà squalificato contro la Spal, non ha patito lesioni muscolari dopo la partita di domenica contro l’Hellas Verona, per lui programma personalizzato in vista di Bologna-Brescia. Nessuna novità per Denswil, Dijks, Krejci e Medel, per loro ancora terapie.

Per quanto riguarda le prove di formazione nella sessione di allenamento, Neuhen Paz è stato schierato centrale nella linea a quattro con Tomiyasu e Mbaye esterni, Danilo in mezzo.