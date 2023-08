Qui Casteldebole – Posch può aumentare i carichi: non serve l’intervento alla mano

La squadra ha continuato stamattina ad Alkmaar la preparazione all’amichevole di domani: per i rossoblù esercitazioni tecnico-tattiche con partitella a campo ridotto. Allenamento a Bologna per Stefan Posch , Riccardo Orsolini e Musa Barrow , comunica il Bologna.

La novità riguarda invece il difensore austriaco, rimasto a Bologna dopo la frattura alla mano. La visita di controllo svolta in queste ore ha dato un esito confortante: non è necessario l'intervento chirurgico. Il giocatore può aumentare nei prossimi giorni i carichi di lavoro e potrà allenarsi con un tutore: la prossima settimana lo staff valuterà se già pronto per rientrare in gruppo.