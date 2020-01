Piccolo brivido per quanto riguarda Riccardo Orsolini in vista della sfida di domenica contro l’Hellas Verona.

L’esterno rossoblù ha avuto oggi in allenamento un problema alla spalla, si parla di contusione, che lo ha costretto a tenere l’arto per qualche istante immobilizzato. La situazione, però, non dovrebbe essere così seria, tanto che la presenza di Orsolini al Macron Store Bfc di Galleria Cavour resta confermata. Per ‘Orso’ dovrebbe trattarsi solo di una contusione.