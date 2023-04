Qui Casteldebole – Arnautovic quando tornerà? Motta: “Deve recuperare la forma”

L'austriaco ha superato il test di ieri ed è clinicamente guarito dal problema al piede accusato all'Arechi di Salerno, ma domenica contro la Juventus non verrà convocato dal tecnico Thiago Motta. E' stato lo stesso allenatore rossoblù a spiegare in conferenza stampa l'esclusione di Arnautovic dalla sfida contro i bianconeri a causa di una condizione fisica ancora precaria. Per Motta, si sa, bisogna essere al 100%, soprattutto in termini di intensità, e per questo motivo Arnautovic lavorerà con i preparatori atletici per ritrovare la condizione perduta, anche considerando che non gioca una partita intera dal 4 gennaio contro la Roma. Di fatto, terminato il ciclo di lavoro differenziato, Arnautovic è passato alle sedute personalizzate allo scopo di ritrovare una condizione sufficiente per giocare e convincere Motta alla convocazione: "Marko non sarà convocato, è al lavoro con i preparatori atletici per ritrovare la forma", le parole di Motta che dunque chiudono la porta per la gara di domenica, ma non solo. La settimana prossima ci sarà il turno infrasettimanale il 4 maggio e Arnautovic rischia di non esserci nemmeno con l'Empoli, con la speranza di rientrare l'8 maggio con il Sassuolo.