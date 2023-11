Qui Casteldebole – Orsolini solo nel 2024, rientra El Azzouzi

Il problema muscolare accusato nei giorni scorsi si è rivelato essere, come da previsioni, una lesione. Per il numero sette lesione del bicipite femorale sinistro con tempi di recupero stimati in 5 settimane. Significa, per Orso, tornare in gruppo al massimo a fine dicembre e in campo solamente per Bologna-Genoa del 6 gennaio 2024. Di fatto Orso salterà 6-7 partite, partendo dal Torino, passando per Lecce, Salernitana, Roma, poi l'Inter in Coppa Italia, infine Atalanta e Udinese a fine anno. Una tegola per Thiago Motta. Intanto oggi è continuata la preparazione in vista della sfida di lunedì ai granata. Rientrati tutti i nazionali ad eccezione di Jhon Lucumi che rientrerà solo nel pomeriggio, mentre Oussama El Azzouzi è tornato definitivamente in gruppo. Terapie per Jesper Karlsson e Kevin Bonifazi.