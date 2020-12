Qui Casteldebole, Orsolini in gruppo

Come riporta il sito ufficiale del Bologna, sono ripresi questa mattina i lavori a Casteldebole in vista della partita di mercoledì al Dall’Ara contro l’Atalanta.

Seduta di scarico per i titolari dell’Olimpico, allenamento sul campo per gli altri, con partitella finale. Riccardo Orsolini è rientrato in gruppo e si è allenato regolarmente con i compagni, Andreas Skov Olsen ha lavorato in parte con la squadra. Differenziato per Lukasz Skorupski e Nicola Sansone, terapie per Federico Ravaglia, Ibrahima Mbaye e Federico Santander.