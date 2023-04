Qui Casteldebole – Oggi test medici per Arnautovic

La sconfitta di Verona ha comunque lasciato il Bologna all'ottavo posto in classifica considerata la sconfitta della Fiorentina, ma Toro, Udinese e Monza si sono avvicinate avendo vinto tutte e tre. E' partita la volata finale, in attesa di capire se l'Atalanta farà punti con la Roma allungando la distanza dalla zona europea. Per Thiago Motta oggi la ripresa dei lavori dove saranno da valutare Marko Arnautovic e Andrea Cambiaso. Come riporta Stadio, ci saranno test atletici per i due che settimana scorsa avevano aumentato i carichi di lavoro per poter sperare di rientrare contro la Juventus.