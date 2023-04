Qui Casteldebole – Oggi la ripresa

La squadra di Motta svolgerà una seduta di allenamento alle ore 11, a porte chiuse a causa dei lavori stradali in via Casteldebole (sarà così fino a fine stagione). Per il tecnico Motta da valutare il graduale recupero di Marko Arnautovic, si parla di un rientro definitivo per la Juve, e di Andrea Cambiaso, che si è infortunato a Salerno. Tutti gli altri non hanno particolari problemi ad eccezione di Soriano che starà fermo quasi fino a fine stagione per la lesione del collaterale mediale. Al Bentegodi rientrerà invece dalla squalifica Riccardo Orsolini.