Thiago Motta inizierà a capire la situazione degli infortunati. El Azzouzi sarà fuori tre settimane, ma in questi giorni si cercherà di far rientrare in gruppo Sam Beukema e Jhon Lucumi, con il primo che potrebbe essere disponibile anche per la titolarità contro la Lazio. Da valutare anche Lollo De Silvestri che è fermo per un affaticamento ai flessori.