Qui Casteldebole, nuovo infortunio in casa Bfc

Allenamento tattico al Dall’Ara per il Bologna e nuovo infortunio.

Oltre a Skov Olsen, anche Federico Santander si dovrà fermare per qualche settimana a causa di un infortunio muscolare. Il comunicato.

‘Tiepida serata di inizio estate al Dall’Ara e seduta tattica per i rossoblù di Mihajlovic a due giorni dalla ripresa del campionato: tutti in gruppo ad eccezione di Andreas Skov Olsen che ha svolto terapie, al pari di Federico Santander in seguito ad uno stiramento al bicipite femorale destro (tempi di recupero di circa 3 settimane)’.