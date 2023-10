Qui Casteldebole – Non rientrano Posch e Lucumi

Per la partita di domenica, dunque, solo Victor Kristiansen ha recuperato, forse con possibilità di giocare titolare, mentre per gli altri bisognerà aspettare ancora. L'austriaco potrebbe rientrare in gruppo ad inizio settimana prossima e rendersi disponibile per la sfida al Sassuolo, tempi più lunghi per Lucumi che rischia di saltare la settimana da tre partite con Sassuolo, Verona in Coppa Italia martedì 31 e Lazio in campionato venerdì 3 novembre.