Qui Casteldebole, non recuperano Barrow e Zirkzee

Grande emergenza in attacco lunedì sera per Thiago Motta. Marko Arnautovic è alle prese con le terapie per il suo trauma conclusivo-distorsivo al piede e verrà rivalutato tra dieci giorni, ma nella seduta odierna non sono rientrati in gruppo nemmeno Joshua Zirkzee e Musa Barrow. Significa che Motta praticamente non ha attaccanti per affrontare l'Atalanta se non Nicola Sansone, Riccardo Orsolini e Antonio Raimondo.