Qui Casteldebole – Motta ritrova mezza difesa, e forse anche Sansone

Contro la Roma Thiago Motta ha dovuto schierare un quartetto difensivo inedito, con Lorenzo De Silvestri a destra, la coppia Bonifazi-Sosa in mezzo e Andrea Cambiaso a sinistra, ovviamente a causa delle assenze di Stefan Posch, Jhon Lucumi e Adama Soumaoro. Due di questi sono pronti a rientrare sabato allo Zini per la partita contro la Cremonese, forse ultima spiaggia per il Bologna per rimanere in lotta per l'ottavo posto e per i lombardi in ottica di una disperata volata salvezza. L'austriaco Posch rientra dalla squalifica e tornerà terzino destro, mentre il colombiano, che ha saltato la Roma per assistere la moglie nella nascita del figlio, tornerà in mezzo a far coppia con Kevin Bonifazi. Ovviamente non potrà rientrare Adama Soumaoro: i suoi tempi di recupero sono di 8-10 mesi. In avanti, invece, sembra pronto a tornare, almeno per la panchina, Nicola Sansone. Il numero dieci è fermo da circa due settimane per lo stiramento del gemello mediale.