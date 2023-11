Qui Casteldebole, martedì la ripresa: ci prova anche El Azzouzi

Sosta molto lunga per i rossoblù, reduci dalla sconfitta di Firenze e che scenderanno in campo nel monday night della tredicesima giornata in un altro scontro diretto contro la squadra di Ivan Juric. Insomma, partita assolutamente da non steccare e che Thiago Motta potrebbe affrontare sostanzialmente a ranghi completi. La partita contro la Fiorentina aveva consegnato una botta alla schiena per Riccardo Orsolini, ma il numero 7 si è regolarmente allenato nei giorni successivi e non è in dubbio per il Torino. Con il solo Adama Soumaoro lungo degente, il tecnico del Bologna conta di recuperare a centrocampo Oussama El Azzouzi. Il mediano marocchino si era fatto male durante Sassuolo-Bologna, per lui lesione di secondo grado del gracile destro, e il 31 ottobre il Bologna aveva comunicato tre settimane di stop. Dopo le terapie effettuate per circa 10 giorni, prima del weekend di sosta il centrocampista aveva cominciato a lavorare in campo e i tempi di recupero potrebbero essere rispettati, con un rientro in gruppo già nella giornata di martedì per essere tra i convocabili contro il Toro.