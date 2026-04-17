Nicolò Casale è stato sostituito nel corso del secondo tempo della partita di ieri a causa di un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni. La sua presenza domenica allo Stadium contro la Juventus è da considerarsi in dubbio, ma rispetto a ieri sera tornerà Jhon Lucumi, squalificato al Villa Park.
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Qui Casteldebole – Le condizioni di Casale
Distorsione per Casale
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