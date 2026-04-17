Qui Casteldebole – Le condizioni di Casale

Nicolò Casale è stato sostituito nel corso del secondo tempo della partita di ieri a causa di un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni. La sua presenza domenica allo Stadium contro la Juventus è da considerarsi in dubbio, ma rispetto a ieri sera tornerà Jhon Lucumi, squalificato al Villa Park.