Sono ripresi questa mattina dopo il 4-1 sul Parma gli allenamenti della squadra verso Benevento. Seduta di scarico in palestra per i titolari di ieri sera, partitella a metà campo per tutti gli altri. Arturo Calabresi ha svolto una seduta differenziata.

Gli allenamenti della squadra in vista della trasferta di Benevento riprenderanno giovedì con una seduta a porte chiuse.

Lo riporta il sito ufficiale del Bologna.