Qui Casteldebole – Lavoro atletico e partitella

Sono proseguiti oggi gli allenamenti a Casteldebole in vista del primo impegno amichevole fissato per sabato contro la Primavera al Niccolò Galli.

'Oggi gli allenamenti dei rossoblù sono proseguiti con una seduta di lavoro mattutina in palestra e in campo con esercitazioni tecnico-tattiche, lavoro atletico e partitella. Allenamento differenziato per Andrea Cambiaso e Kevin Bonifazi', comunica il Bologna.