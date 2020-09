Qui Casteldebole, il programma di oggi

Oggi la preparazione della squadra all’amichevole di sabato proseguirà con una seduta di allenamento alle 17 a porte chiuse.

Nella giornata di ieri i ragazzi di Mihajlovic hanno svolto una doppia seduta: al mattino gruppo diviso fra test atletici in palestra e lavoro tattico in campo, al pomeriggio partitella in famiglia. Gary Medel ha svolto le terapie del caso. Ricordiamo che il centrocampista cileno dovrà restare ai box per almeno 2-3 settimane: salterà sicuramente la prima di campionato contro il Milan (anche perchè squalificato) e tenterà il rientro la settimana successiva contro il Parma.