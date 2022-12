Qui Casteldebole – I convocati per l’amichevole di Maiorca

Diramata poco fa la lista dei convocati per l'amichevole di domani a Palma di Maiorca contro la formazione locale, decima in Liga spagnola. Assenti i nazionali Skorupski, rientrerà giovedì, e Aebischer, rientrerà sabato, non sono stati convocati gli acciaccati Sansone, De Silvestri, Bonifazi e Zirkzee. Assenti anche Kasius e Vignato, che in teoria sono in lista partenti. Si gioca domani alle ore 18.00