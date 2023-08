Qui Casteldebole – Esami per Lucumì e Arnautovic

Per entrambi oggi sarà giornata di esami: l'attaccante austriaco sarà sottoposto a ecografia per verificare le condizioni del flessore della coscia sinistra, mentre il difensore colombiano effettuerà una risonanza per capire le condizioni della sua caviglia destra dopo la distorsione. C'è apprensione ma anche un cauto ottimismo: la speranza è che entrambi possano recuperare, se non per la Coppa Italia, quanto meno per la prima di campionato con il Milan.