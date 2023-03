Qui Casteldebole, Dominguez e Orsolini ancora a parte

Dopo il match contro la Lazio, la squadra ha svolto una seduta di scarico per quanto riguarda i titolari, mentre gli altri hanno svolto seduta atletica e partitella in campo. Non sono ancora rientrati in gruppo né Nico Dominguez né Riccardo Orsolini. Il mediano ha svolto terapie e differenziato per la distorsione al ginocchio rimediata in allenamento, stesso discorso per l'ala numero sette alle prese con un problema addominale.