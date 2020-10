Qui Casteldebole, domani nuovi tamponi

Dopo la vittoria in Coppa Italia, il Bologna sarà impegnato sabato sera in campionato contro il Cagliari. Il gruppo squadra effettuerà i tamponi 48 ore prima della partita, quindi domani.

I rossoblù riceveranno gli esiti dei nuovi tamponi tra giovedì sera e venerdì. Domenica, dopo la partita con la Lazio, tutti erano risultati negativi. Va comunque tenuto in considerazione che una positività al Covid può emergere anche qualche giorno dopo e, vista la situazione in casa Lazio, i rossoblù scopriranno tra giovedì sera e venerdì se qualche giocatore sarà stato o meno contagiato in qualche modo.

Fiato sospeso dunque a Casteldebole in attesa degli esiti perché il Bologna deve già fare a meno delle assenze certe di Dijks, Poli, Medel, Skov Olsen e quella probabile di Santander.