Qui Casteldebole – Domani la ripresa e presentazione di Calafiori: gli orari

La partita contro il Verona è ancora lontana, si gioca lunedì 18 settembre, ma per Motta ci sarà la possibilità di capire le condizioni di Alexis Saelemaekers. Vittima di una distorsione alla caviglia durante il suo primo allenamento in rossoblù, il belga si sta curando per poter recuperare in tempo per il Bentegodi. Ranghi comunque ridotti a Casteldebole dato che ben dodici giocatori rossoblù sono impegnati in nazionali. Domani sarà anche tempo della presentazione di Riccardo Calafiori alle ore 12.