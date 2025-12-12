Dopo la vittoria di Vigo, i rossoblù godranno di un giorno di riposo. I ragazzi di Mister Italiano riprenderanno gli allenamenti sabato in vista di #BFCJuventus.
Tutto Bologna Web
I migliori video scelti dal nostro canale
tuttobolognaweb news Qui Casteldebole – Domani la ripresa, da valutare Lucumi
news
Qui Casteldebole – Domani la ripresa, da valutare Lucumi
Giorno di riposo per i rossoblù, domani la ripresa degli allenamenti
Da valutare le condizioni degli acciaccati. Italiano proverà a recuperare Jhon Lucumi dai guai al tendine e anche Lewis Ferguson dopo l'influenza, mentre saranno ancora fuori Vitik, Casale, Skorupski e Freuler. In mezzo, Nikola Moro è uscito dolorante dalla sfida di ieri e andrà valutato, ma per la Serie A rientreranno Sulemana, De Silvestri e Immobile che sono fuori dalla lista Uefa per allungare le rotazioni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA