Qui Casteldebole – Domani la ripresa, da valutare Lucumi

Da valutare le condizioni degli acciaccati. Italiano proverà a recuperare Jhon Lucumi dai guai al tendine e anche Lewis Ferguson dopo l'influenza, mentre saranno ancora fuori Vitik, Casale, Skorupski e Freuler. In mezzo, Nikola Moro è uscito dolorante dalla sfida di ieri e andrà valutato, ma per la Serie A rientreranno Sulemana, De Silvestri e Immobile che sono fuori dalla lista Uefa per allungare le rotazioni.