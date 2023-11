Qui Casteldebole, domani la ripresa

La ripresa degli allenamenti in vista di #BFCTorino di lunedì 27 è prevista per domani con una seduta di lavoro alle 11 a porte chiuse. Ancora privo di qualche nazionale, il Bologna di Motta inizierà la marcia di avvicinamento allo scontro diretto con il Torino, che arriverà come posticipo della tredicesima giornata e quindi a conoscenza di tutti i risultati delle rivali in zona Europa. Il vantaggio, per Thiago, sarà quello di avere un giorno in più per preparare la sfida nonostante qualche nazionale sarà di ritorno solo a ridosso del weekend.