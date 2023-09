Qui Casteldebole, domani la presentazione di Freuler

Ultimi allenamenti per il Bologna prima della trasferta di Verona al Bentegodi, in programma lunedì sera alle 20.45. Thiago Motta ha recuperato Lukasz Skorupski e Giovanni Fabbian, ma dovrà fare a meno di Alexis Saelemaekers la cui distorsione alla caviglia richiese più tempo del previsto. Da verificare, dopo la sosta per le nazionali, se Motta deciderà di puntare a centrocampo fin da subito su Remo Freuler, che praticamente non ha ancora avuto possibilità di allenarsi con i compagni. Lo svizzero, tra l'altro, sarà presentato proprio domani alle ore 12.