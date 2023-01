Qui Casteldebole – Difficile recuperare Zirkzee e Barrow

Si preannuncia ancora grande emergenza domenica per il Bologna in quel di Udine.

A centrocampo saranno fuori Nico Dominguez e Gary Medel, ammoniti lunedì e squalificati per la prossima giornata, mentre tra gli infortunati Thiago Motta non dovrebbe recuperare nessuno. In difesa ancora fuori Kevin Bonifazi e Lorenzo De Silvestri, mentre in avanti sia Joshua Zirkzee che Musa Barrow rischiano di rimanere ancora fuori.

Lo staff medico cercherà in tutti i modi un recupero in extremis, ma con le cautele del caso per evitare ricadute. 'E anche se il percorso sanitario dovesse filare nella maniera che al momento appare come la più ottimistica possibile, la pendenza da scavallare per la convocazione di Joshua e Musa resterebbe ancora quasi proibitiva' scrive il Cor Sport.