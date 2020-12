Con una note sul proprio sito ufficiale il Bologna ha comunicato che, a due giorni da Inter-Bologna, i rossoblù sono tornati in campo per una seduta tattica con prove di conclusioni in porta. Hanno proseguito il proprio programma differenziato Andreas Skov Olsen e Mitchell Dijks, terapie per Riccardo Orsolini e Federico Santander. Domani, alla vigilia di Inter-Bologna, i rossoblù sosterranno la seduta di rifinitura a porte chiuse.