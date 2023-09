Qui Casteldebole – Differenziato per Saelemaekers e Fabbian

Seduta di allenamento mattutina oggi a Casteldebole: in assenza dei Nazionali, i rossoblù hanno svolto esercizi di forza in campo e partitelle. Differenziato per Alexis Saelemaekers e Giovanni Fabbian, alle prese con una distorsione alla caviglia e una contusione al ginocchio. Entrambi dovrebbero recuperare a partire da lunedì' in vista del match del 18 settembre contro l'Hellas Verona.