Ripresi i lavori a Casteldebole oggi pomeriggio in vista di Bologna-Sampdoria, per i rossoblù ancora il dubbio sul recupero di Mitchell Dijks.

L’olandese ha svolto oggi un lavoro differenziato dopo la contusione che lo ha tenuto fuori dal match di Torino. Si conta però di recuperarlo in tempo per la Sampdoria. Non ci saranno invece Medel, Tomiyasu e Destro, tutti e tre hanno svolto terapie.