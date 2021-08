Qui Casteldebole, differenziato per Dijks

Gli aggiornamenti da Casteldebole

Senza i nazionali, Barrow e Vignato sono rientrati, il primo per il cancellamento delle partite del Gambia, il secondo per un fastidio muscolare, i rossoblù hanno svolto attivazione atletica e seduta tecnico-tattica agli ordini di Sinisa Mihajlovic e del suo staff. Lavoro differenziato per Mitchell Dijks.