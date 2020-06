Qui Casteldebole, da oggi via alla settimana ‘normale’

Arrivare pronti a lunedì, giorno della sfida con la Juventus.

Inizia oggi a Casteldebole una settimana di lavoro ‘normale’, cioè quella che porta alla partita, che non sarà di domenica ma di lunedì sera e a tarda ora alle 21.45. Il preparatore atletico Marchesi ha preparato una tabella per arrivare pronti alla partita contro i campioni d’Italia e da oggi a Casteldebole si fa veramente sul serio. A metà settimana dovrebbe essere prevista una doppia seduta di allenamento mentre venerdì il Bologna potrebbe ritornare ad allenarsi al Dall’Ara per riprendere confidenza con il campo di casa. Mihajlovic dunque stringe i tempi e lavora a pieno regime, è la settimana della normalità.

Fonte – Cor Sport.