Qui Casteldebole, chi al posto di Dijks contro il Parma?

E’ fissata per oggi la ripresa dei lavori a Casteldebole in vista del debutto casalingo di lunedì sera contro il Parma.

Per Sinisa Mihajlovic primi dubbi di formazione, soprattutto nel ruolo di terzino sinistro dopo l’espulsione di Mitchell Dijks contro il Milan. L’anno scorso i suoi sostituti sono stati Krejci, ceduto allo Sparta Praga, e Denswil, centrale di difesa ma capace di adattarsi terzino. Quest’anno al posto del ceco c’è una soluzione in più, ovvero Aaron Hickey, ufficialmente da oggi un giocatore del Bologna, ma è difficile pensare subito ad un debutto da titolare. In attesa di capire le prime prove di formazione, ad oggi il favorito appare Denswil, per aver già ricoperto il ruolo e per essere da un anno inserito nello schema di lavoro di Mihajlovic.