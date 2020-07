Qui Casteldebole, campionato finito per Bani

E’ terminata la stagione 2019/2020 per Mattia Bani.

L’infortunio muscolare rimediato a Parma, apparso subito di una entità importante con il giocatore incapace di camminare sulle proprie gambe, imporra al difensore un periodo di recupero di circa un mese. Il responso degli esami parla di lesione muscolare e, considerando che tra due settimane il campionato sarà finito, per Bani non ci sarà modo di tornare in campo.

‘Gli esami cui è stato sottoposto Mattia Bani hanno evidenziato una lesione del gemello mediale sinistro, con tempi di recupero di circa 3-4 settimane’, si legge nel comunicato del club.